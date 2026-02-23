Фото: Reuters/Stringer

Руководство украинского оборонного ведомства планирует радикально изменить подходы к набору военнослужащих для фронта.

Власти Украины инициируют комплексную реформу процесса мобилизации населения с целью изменения текущего положения дел в зоне боевых действий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров.

Он официально подтвердил начало работы над обновленной системой призыва.

«Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации», — написал он.

По словам Федорова, ведомство в настоящее время занимается созданием системных решений, которые должны устранить накопившиеся критические проблемы и обеспечить стабильную обороноспособность государства. Подробности грядущих нововведений министр раскрывать не стал, ограничившись анонсом в социальных сетях.

Эксперты связали подобные шаги Киева с острой нехваткой личного состава на передовой. Ранее уже отмечалось, что украинская сторона вынуждена идти на ужесточение мер по привлечению граждан в армию из-за дефицита живой силы. На фоне этих событий руководство страны проявляет готовность принимать в ряды вооруженных сил иностранных наемников без тщательного отбора.

Параллельно с этим президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывал пожелания о вводе зарубежных военных контингентов на территорию страны. Россия неоднократно подчеркивала недопустимость присутствия иностранных солдат в зоне конфликта, сохраняя по этому вопросу принципиальную позицию.

