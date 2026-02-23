Сгорели заживо: гость сжег дом с тремя людьми в Саратовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте жилого строения осталось только пепелище.

В Саратовской области нетрезвый местный житель стал фигурантом дела об убийстве трех человек, жизни которых унес устроенный им пожар в доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По версии следственных органов, 45-летний мужчина был пьян. Трагедия развернулась в поселке Знаменский. Между фигурантом и хозяевами частного дома вспыхнула ссора, в ходе которой гость решил прибегнуть к радикальным мерам. Он умышленно совершил поджог постройки, после чего сразу скрылся с места преступления, оставив людей в смертельной ловушке.

В результате в огне погибли три человека: 62-летний мужчина и две женщины, каждой из которых было по 42 года. Спасатели, прибывшие на вызов, обнаружили их тела уже без признаков жизни. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом. В ближайшее время правоохранители намерены ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

Масштаб инцидента подтвердили и в МЧС. Сигнал о возгорании в трехквартирном деревянном доме поступил дежурному в воскресенье вечером, в 19:21. К моменту прибытия пожарных расчетов пламя охватило значительную часть здания. Локализовать огонь удалось на общей площади 176 квадратных метров. Сейчас на месте пепелища продолжают работу эксперты, устанавливая все обстоятельства и детали случившегося, которые дополнят материалы расследования. За совершенное преступление подозреваемому может грозить вплоть до пожизненного заключения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.