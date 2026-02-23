Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страна столкнулась с беспрецедентным сокращением населения, масштабы которого эксперты сравнивают с событиями трехвековой давности.

Украина вошла в фазу глубочайшего демографического кризиса за последние триста лет из-за критического падения уровня рождаемости. Об этом сообщает CNN News.

Журналисты американского телеканала подчеркнули, что сложившаяся ситуация является одной из самых тяжелых в общемировой практике. На текущий момент численность населения страны сократилась до отметки в 28,7 миллиона человек. Эксперты связали такие показатели с совокупностью факторов, включая миграционные процессы и последствия текущего конфликта.

Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова крайне пессимистично оценила будущее государства в таких условиях.

«Это катастрофа... Ни одна страна не может существовать без людей. Даже до конфликта плотность населения Украины была низкой и очень неравномерно распределена», — заявила она в интервью иностранному изданию.

По ее сведениям, общее количество людей, которых лишилась страна, превышает десять миллионов. В это число входят не только потери в рядах вооруженных сил, но и массовый отток граждан, выехавших в страны Западной Европы или перебравшихся на территорию России, включая ее новые регионы.

Дополнительные данные о масштабах кадрового дефицита в украинском обществе предоставили в министерстве обороны России. Согласно информации, которую озвучил первый заместитель начальника Генерального штаба российской армии генерал-полковник Сергей Рудской, суммарные потери украинских сил с момента начала специальной военной операции уже превысили 1,5 миллиона человек.

Столь резкое сокращение мужского населения трудоспособного и репродуктивного возраста лишь усугубляет общую картину деградации демографической структуры, делая восстановление прежней численности жителей практически невозможным в ближайшей перспективе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.