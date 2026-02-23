Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте Официального журнала ЕС.

В документе указано, что в статье 10, втором абзаце решения 2022/266 дата «24 февраля 2026 года» была заменена на «24 февраля 2027 года».

Решение принято на фоне продолжающегося давления на Россию со стороны Запада, начавшегося несколько лет назад и со временем усилившегося.

В Москве неоднократно заявляли, что российская экономика способна справиться с санкционным давлением. В Кремле также подчеркивали, что западные страны не готовы признать свои неудачи в применении ограничительных мер.



Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила детали 20-го пакета санкций против России. В дополнение к нефти, под ограничения могут попасть поставки промышленных и драгоценных металлов. Ожидается, что санкции будут официально введены 24 февраля.

