Самолет из Владивостока в Хабаровск совершил экстренную посадку

Неисправность гидравлической системы стала причиной инцидента.

Самолет, следовавший рейсом из Владивостока в Хабаровск, совершил экстренную посадку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, причиной посадки стала неисправность гидравлической системы воздушного судна. Источник отметил, что на борту находились 74 человека.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет с трещиной на лобовом стекле совершил посадку в Шереметьево. Воздушное судно, Boeing-737, выполняло рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск. На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. После обнаружения повреждения борт благополучно приземлился в московском аэропорту. Прочие обстоятельства инцидента уточняются.

Также 14 февраля сообщалось, что в аэропорту Диксон в Красноярском крае после посадки с трассы выкатился самолет Ан-72. Судно выполняло чартерный рейс из Игарки в Диксон, на борту находились 52 пассажира и экипаж.

Еще 5-tv.ru рассказывал, что самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна.

