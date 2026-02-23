Мощный пожар вспыхнул на автомойке в Балашихе

Пожар на автомойке в Балашихе охватил 1150 квадратных метров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина; 5-tv.ru

Здание выгорело почти полностью.

Пожар, вспыхнувший на автомойке в подмосковной Балашихе, локализовали на площади 1150 квадратных метров. Видео пожара оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Как сообщили в управлении МЧС в Московской области, возгорание произошло в автосервисе, расположенном в районе Саввино, на улице 1 Мая. К моменту прибытия пожарных и спасателей горела мансарда и частично обрушилась кровля здания на площади 700 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекли 32 человека личного состава и задействовали 11 единиц специализированной техники. Сообщается, что здание выгорело почти полностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вологодской области при пожаре в гараже погибли пять человек. Губернатор региона выразил готовность оказать поддержку семьям погибших. Помещение, в котором произошел инцидент, было заперто изнутри и отапливалось самодельной металлической печью. По предварительным данным, причиной смерти молодых людей стало отравление угарным газом.

