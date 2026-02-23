Мема раскритиковал слова Зеленского о мировой войне

Фото: www.globallookpress.com/Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency

Россия не заинтересована в глобальном конфликте, подчеркнул политик.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о якобы имеющих место намерениях российского лидера Владимира Путина развязать Третью мировую войну. Свою позицию он изложил на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Он (Зеленский. — Прим.ред.) сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский, с другой стороны, надеется, что в случае начала крупного конфликта у него могут быть шансы на победу», — высказался Мема.

Парламентарий также указал на попытки Киева добиться более прямого вовлечения стран Североатлантического альянса в противостояние. По его мнению, подобные шаги могут быть направлены на выигрыш времени, в том числе для ускоренного перевооружения европейских государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Финляндии закончились средства на помощь Украине. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен возложила надежды на кредит Европейского союза в размере 90 миллиардов евро, который ранее был заблокирован Венгрией.

