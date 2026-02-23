«Есть такая профессия — Родину защищать»: как звезды поздравили с 23 Февраля
Безруков, Кудрявцева и Бородина поздравили россиян с 23 февраля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В День защитника Отечества артисты обратились к тем, кто служит и оберегает, напомнив, что мужество — это не просто слово.
Российские артисты и телеведущие поздравили защитников Отечества с профессиональным праздником. В своих обращениях они говорили о чести, силе, ответственности и благодарности тем, кто оберегает страну и семьи.
Сергей Безруков
Народный артист России Сергей Безруков напомнил о главном смысле даты.
«Всех защитников Отечества с профессиональным праздником! Да, есть такая профессия — Родину защищать!» — отметил он, подчеркнув особую значимость служения стране.
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась не только к мужчинам, но и к женщинам, которые стоят на страже спокойствия. Она поздравила всех, «кто оберегает наш покой — и мужчин, и женщин», пожелав им сил и стойкости.
«У нас самые лучшие защитники Родины!» — добавила Кудрявцева.
Светлана Пермякова
Актриса Светлана Пермякова сделала акцент на личной силе и внутреннем стержне. По ее словам, мужчинам важно быть опорой не только для близких, но и для самих себя.
«Дорогие мужчины, желаю вам силы, крепости, мудрости», — отметила актриса, пожелав, чтобы рядом всегда были люди, ради которых хочется становиться лучше.
Роза Сябитова
Главная сваха страны Роза Сябитова расширила круг адресатов поздравлений. Она подчеркнула, что праздник касается не только военных, но и сотрудников МЧС, врачей и медиков.
«Вы — цвет нации!» — заявила телеведущая, выразив благодарность и пожелав счастья и любви.
Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина в своем обращении поблагодарила мужчин за заботу о семьях и домах.
«С Днем защитника Отечества, дорогие наши мужчины!» — написала она, пожелав богатырского здоровья и внутренней силы, чтобы все задуманное обязательно исполнялось.
Так, в День защитника Отечества представители шоу-бизнеса сошлись в одном: быть защитником — это не просто звание, а ответственность и честь, которые ценятся особенно высоко.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.