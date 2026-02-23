Голый дрифт: обнаженный мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри
WSAW: обнаженный мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри
В американском штате Висконсин обнаженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент и медицинский персонал. Об этом сообщает телеканал WSAW.
Инцидент произошел, когда бригада пожарного департамента оказывала помощь человеку в жилом квартале. Злоумышленник воспользовался моментом, когда медики были заняты, и запрыгнул на водительское сиденье.
В этот момент в заднем отсеке находились двое парамедиков и пациент. Один из сотрудников успел выскочить, чтобы попытаться остановить угонщика. Второй был вынужден покинуть машину уже во время начала движения.
Погоня за мужчиной растянулась на 18 миль (около 29 километров) и проходила через несколько населенных пунктов. Преступник игнорировал требования полиции и ехал в сторону города Питтсвилл, подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь пациента, оставшегося запертым в фургоне.
По словам начальника местной полиции, ситуация была крайне критической, так как под угрозой оказались гражданские лица на дорогах и офицеры. Остановить безумный заезд удалось лишь после того, как полицейские Питтсвилла успешно применили шипы для принудительной остановки транспорта.
Автомобиль остановился в поле, где Фельтц забаррикадировался внутри.
Для оценки обстановки правоохранители задействовали беспилотник, так как угонщик отказывался подчиняться командам. В итоге сводная группа офицеров и помощников шерифа взяла мужчину штурмом.
Как выяснилось позже, до инцидента угонщик уже попадал в поле зрения очевидцев. Его видели голым на улице за выполнением отжиманий.
Пациент, находившийся в скорой во время похищения, не пострадал и был позже доставлен в больницу другим транспортом.
Задержанному предъявлен внушительный список обвинений, включая вождение в нетрезвом виде (в третий раз), создание угрозы безопасности, непристойное поведение и похищение транспортного средства.
На данный момент медики пытаются очистить машину от грязи, чтобы определить масштаб повреждений.
