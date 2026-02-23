Собачьи ошейники и эксперименты с едой: насколько откровенен «Грозовой перевал»

Фото: Кадр из х/ф «Грозовой перевал», реж.: Эмиральд Феннел, 2026г.

Новая экранизация романа «Грозовой перевал» от Эмиральды Феннелл еще до широкого проката разделила критиков. Одни называют версию дерзкой и чувственной, другие — чрезмерно провокационной. Поводом стали многочисленные страстные сцены между героями в исполнении Марго Робби и Джейкоба Элорди. Об этом сообщает Daily Mail.

Что именно показано в фильме

Несмотря на громкие разговоры, картина не уходит в откровенную наготу. Большинство «горячих» моментов построены на намеках и атмосфере. Герои остаются одетыми, а камера делает ставку на поцелуи, телесную близость и напряженную химию между персонажами.

Тем не менее фильм действительно насыщен чувственными эпизодами. В монтаже показаны страстные сцены Кэти и Хитклиффа в постели, карете и на вересковых пустошах.

Отдельное внимание привлек эпизод, где героиня Робби имитирует самоудовлетворение, пока герой Элорди наблюдает за ней.

Также обсуждение вызвали образы с БДСМ-оттенком. Персонаж Изабеллы Линтон появляется в собачьем ошейнике и демонстрирует покорность Хитклиффу. При этом создатели подчеркивают — сцена подана как иллюстрация токсичной любви, а не как эротика.

Почему фильм назвали провокационным

Феннелл сознательно усилила «первобытную» чувственность истории. В картине много символических, почти телесных крупноплановых кадров — например, с едой и предметами, снятых подчеркнуто интимно. Именно эта эстетика, а не прямая нагота, и стала главной причиной споров.

Сама Робби отмечала, что зрители ожидают от фильма большей откровенности, чем есть на самом деле. По ее словам, это прежде всего эпическая история любви, пусть и поданная в более дерзкой современной интерпретации.

Как он выглядит на фоне прошлых версий

По сравнению с предыдущими экранизациями — включая версии 1939, 1992 и 2011 годов — фильм Феннелл действительно самый эротичным по тону. Однако по уровню откровенности он все же остается в рамках мейнстримного исторического романтического кино.

Итог простой: новый «Грозовой перевал» — провокационный по настроению и визуальному языку, но не откровенный. Скорее это эмоционально заряженная и более телесная трактовка классической готической истории любви.

