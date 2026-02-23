Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Президент также провел церемонию награждения героев СВО в Кремле.

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества, 23 февраля, почтил память павших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В этот же день в Представительском кабинете Кремля прошла церемония вручения медалей «Золотая Звезда» военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Обращаясь к награжденным, президент подчеркнул, что Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость.

Путин поблагодарил военных за службу и призвал их всегда помнить об ответственности за судьбу подчиненных.

В ходе церемонии Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества.

