Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России

Президент подчеркнул, что они с первого дня операции ведут бой рядом со своими солдатами.

Владимир Путин 23 февраля на церемонии вручения госнаград в Кремле назвал военнослужащих в зоне специальной военной операции настоящими патриотами России.

«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами — настоящие патриоты России», — заявил глава государства.

Он отметил, что 23 Февраля чествуют тех, кто с риском для жизни выполняет долг в зоне СВО, стоит на защите рубежей и обеспечивает стратегический паритет. На передовой, по словам Путина, находятся солдаты и офицеры ВС РФ, бойцы Росгвардии, сотрудники МВД и спецслужб.

Президент добавил, что признанием заслуг стали госнаграды, включая звания Героев России. Он также поблагодарил командование и офицеров за подготовку и реализацию наступательных операций и попросил передать слова поддержки близким героев СВО.

В этот же день Путин поздравил граждан, ветеранов и личный состав ВС РФ с Днем защитника Отечества, подчеркнув, что память о героических страницах истории передается в России из поколения в поколение.

