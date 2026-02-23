Парадокс парижских квартир: душ в девять квадратных метров, туалета — нет
Во французских квартирах душ занимает девять квадратных метров и нет туалета
Фото: www.globallookpress.com/Bernard Jaubert
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Старый жилфонд, узкие стояки и юридическая лазейка объясняют, почему в столице Франции до сих пор сдают мини-студии с WC «на площадке».
В Париже можно снять жилье площадью 9–11 квадратных метров с душевой кабиной и мини-кухней — и при этом без туалета внутри квартиры. Санузел в таких случаях находится на лестничной площадке или этажом выше. Для иностранцев это выглядит как абсурд, однако для французского рынка недвижимости — вполне легальная и исторически объяснимая практика.
От «комнаты прислуги» к микростудии
Большинство таких объектов — бывшие chambres de service (служебные комнаты под крышей) в домах XIX — начала XX века. Они проектировались как дешевые помещения с минимальными удобствами. Общие туалеты на лестничной клетке — отсюда же термин «WC sur le palier».
Со временем прислуга исчезла, но комнаты остались. В условиях дефицита жилья их стали переделывать в студии для студентов и временной аренды. Добавление душа резко повышало ликвидность, тогда как капитальная реконструкция под полноценный санузел часто оказывалась невозможной или слишком дорогой.
Почему душ «влезает», а унитаз — нет
Парадокс объясняется устройством сетей:
- Душ и раковина подключаются к «серым» стокам и могут врезаться в существующие стояки меньшего диаметра;
- Унитаз требует трубы большего диаметра, строгих уклонов и вентиляции стояка;
- В старых домах расположение стояков часто не совпадает с планировкой комнат под крышей;
- Любые вмешательства в общедомовые сети в copropriété требуют согласования собрания собственников.
В результате душ — технически и юридически проще. Унитаз — это проект с риском отказа, затрат и конфликтов с соседями.
Юридическая лазейка
Французские нормы «достойного жилья» требуют наличия санитарного блока внутри квартиры: отдельный от кухни туалет и ванна/душ с подведенной водой и отводом стоков.
Однако для однокомнатного жилья допускается вариант, при котором туалет может находиться вне квартиры — при условии, что он расположен в том же здании и соответствует требованиям доступа и приватности. Эта формулировка годами поддерживала формат «душ в комнате, WC на этаже».
Масштаб явления
По оценкам в отчетах о жилищных проблемах, в Париже насчитывается около 114 400 chambres de service. Значительная часть таких помещений не соответствует современным требованиям по площади и удобствам, но продолжает существовать на рынке аренды.
В СМИ регулярно появляются истории о микрожилье площадью 4–7 м², где душ считается «улучшением», а туалет физически отсутствует в границах помещения.
Почему владельцы инвестируют в душ
- Гигиена внутри комнаты — ключевой фактор для арендатора;
- Маркетинг — формулировка «douche dans la chambre» повышает класс объявления;
- Снижение бюджета проекта — душ дешевле легализовать, чем полноценный санузел;
- При высоком спросе и ограниченном предложении рынок принимает даже такие компромиссы.
Что важно проверять арендаторам
- Площадь помещения и соответствие минимальным нормам;
- Юридический статус объекта (можно ли сдавать как постоянное жилье);
- Реальный доступ к общему туалету (этаж, приватность);
- Состояние вентиляции и водоснабжения.
Парижские мини-студии с душем и туалетом «за дверью» — это не архитектурная экзотика, а результат сочетания трех факторов: наследия старого жилфонда, инженерных ограничений канализации и юридической нормы, допускающей WC вне квартиры для однокомнатного жилья. Романтика мансард часто заканчивается там, где начинается реальный дефицит квадратных метров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.