Минус 45 и снегопады: синоптики предупредили о погодных качелях в России

Пока одни регионы готовятся к 40-градусным морозам, столицу ждут метели, оттепель и резкое похолодание.

В Гидрометцентре сообщили о серьезных погодных контрастах на предстоящей неделе. По данным синоптиков, несколько циклонов принесут новые снегопады, а в ряде регионов страны температура опустится значительно ниже климатической нормы. Об этом сообщает «Российская газета».

На Урале и в Сибири ожидается аномальный холод. В Свердловской области до 27 февраля среднесуточная температура будет ниже привычных значений как минимум на семь градусов. В Омской области морозы усилятся до минус 40 градусов и ниже — такой температурный фон сохранится до 26 февраля. Похолодание накроет и юг Тюменской области: с 23 по 27 февраля отклонение от нормы может составить десять градусов и более.

В Красноярске в этот же период прогнозируется еще более выраженное понижение — до 12 градусов ниже обычных значений для конца февраля. Самые суровые условия ожидаются в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах: там температура опустится на 15 градусов ниже нормы, а минимальные показатели в ХМАО могут достичь отметки минус 45 градусов. В Томской области столбики термометров покажут до минус 35 градусов, а на северо-востоке региона — до минус 40.

Столичный регион, напротив, сначала окажется во власти более мягкой погоды. В День защитника Отечества в Москве ожидается оттепель до нуля градусов, аналогичная температура сохранится и 24 февраля. Однако в ночь на 24-е начнется интенсивный снегопад, который продолжится и днем.

После кратковременного потепления морозы вновь вернутся. В ночь на 26 февраля температура в столице может опуститься до минус 10–15 градусов, а к 27 февраля — до минус 17. При этом уже 28 февраля синоптики прогнозируют резкий разворот в сторону тепла: днем воздух прогреется до плюс четырех градусов.

