Пять важных изменений в личных финансах россиян с 1 марта: что нужно знать

Перечислены изменения в сфере личных финансов для граждан РФ с 1 марта 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Новые правила затронут выплаты пенсий, подписки на сервисы, выдачу микрозаймов, алименты, авиаперевозки и гостиничную индустрию.

С 1 марта 2026 года в силу вступят законодательные изменения, затрагивающие финансовую сферу и повседневную жизнь россиян. Подробнее об изменениях, в материале 5-tv. ru.

Удвоение фиксированной выплаты к пенсии для отдельных категорий граждан

С марта пожилые люди, отметившие 80‑летний юбилей в феврале, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. С учетом январской индексации сумма составит 19,17 тысячи рублей. Такая же надбавка положена пенсионерам с установленной в феврале первой группой инвалидности.

Защита прав потребителей при оформлении подписок

Онлайн‑сервисы больше не смогут автоматически списывать средства за подписки без явного согласия пользователя. Запрещены списания в следующих случаях:

карта удалена из профиля;

подписка официально отменена;

пользователь не получил уведомление о продлении подписки.

Как это защитит потребителей:

снизится число случаев несанкционированного списания средств;

пользователи получат больше контроля над своими расходами;

сервисы будут вынуждены сделать процесс оформления и отмены подписок более прозрачным.

Биометрическая идентификация в микрофинансовых организациях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для получения онлайн‑займа потребуется подтвердить личность через Единую биометрическую систему — с помощью сканирования лица и голоса. При личном визите в офис сдавать биометрические данные не нужно.

Нововведения в сфере авиаперевозок и гостиничных услуг

В этой области появится сразу несколько изменений. Электронный посадочный талон получит тот же статус, что и бумажный. Пассажир сможет использовать его на всех этапах прохождения контроля в аэропорту.

Обязанности авиакомпаний при задержке рейсов будут четко регламентированы: вода — предоставляется через час после задержки длительностью более двух часов; питание — через два часа после задержки длительностью более четырех часов; размещение в гостинице — через два часа после задержки более восьми часов днем или шести часов ночью.

В гостиничном бизнесе вводится полная предоплата при отмене бронирования до дня заезда. Из ключевых нововведений:

договор на оказание гостиничных услуг должен содержать четкие условия и сроки отмены бронирования и возврата денег;

гостиницы смогут отказаться от предоставления номера в одностороннем порядке, но с полным возмещением убытков туристу.

Процедура заселения станет более простой. Теперь для заселения в отель можно будет использовать водительское удостоверение. Также доступна идентификация через портал Госуслуги. Бронирование через агрегаторы будет возможным только для тех мест размещения, которые внесены в единый реестр.

Новый подход к расчету единого детского пособия

При назначении единого детского пособия в ситуациях, когда нет судебного решения о взыскании алиментов, их размер будут рассчитывать исходя из средней официальной заработной платы по региону за предыдущий год. Ранее для расчетов использовали федеральный МРОТ.

Новая методика должна сделать выплаты более адекватными реальному уровню доходов. Авторы инициативы рассчитывают, что принятые меры повысят прозрачность финансовых операций, усилят социальную поддержку отдельных категорий граждан и упростят ряд повседневных процедур.

