Кто выиграл на BAFTA-2026: главные триумфы и провалы премии

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Леонардо Ди Каприо на этот раз не оценили.

В Лондоне состоялась 79-я церемония вручения премии BAFTA Awards. Главным триумфатором вечера стал фильм «Битва за битвой», который получил шесть наград, включая «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» для Пола Томаса Андерсона.

Церемония получилась эмоциональной. Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер пришла поддержать своего возлюбленного Тимоти Шаламе, но актер остался без победы.

Не повезло и Леонардо Ди Каприо. На этот раз он тоже ушел без статуэтки в присутствии своей матери. Зато вечер стал настоящим прорывом для 33-летнего британца Роберта Арамайо.

Главный триумфатор — «Битва за битвой»

Абсолютным фаворитом премии стала картина «Битва за битвой». Работа забрала главную награду — «Лучший фильм». Режиссер Пол Томас Андерсон был признан лучшим постановщиком.

Лента также получила приз за адаптированный сценарий и принесла Шону Пенну победу в категории «Лучший актер второго плана».

Критики уже называют «Битву за битвой» одной из самых масштабных и драматичных работ года — с мощной актерской игрой и сложной моральной историей.

Фильм вдохновлен романом Томаса Пинчона «Вайнленд» (1990). Действие в Калифорнии конца 1980-х: бывший революционер Пат (Леонардо Ди Каприо) живет тихо со взрослой дочерью Уиллой (Чейз Инфинити).

Однако прошлое настигает главного героя — коррумпированный полковник Локджоу (Шон Пенн), преследующий его за давние революционные акции группы «French 75», выходит на след.

Пат вынужден вернуться к боевому прошлому, чтобы спасти дочь от наемников и экстремистов. Сюжет полон погонь, перестрелками и семейных драм с черным юмором.

Роберт Арамайо — главный герой вечера

Роберт Арамайо был признан лучшим актером за роль в фильме «Я ругаюсь». Кроме того, он получил титул «Восходящая звезда». Для британского актера это одна из самых громких побед в карьере. Его фильм также отметили за лучший кастинг, что закрепило успех проекта.

На статуэтку претендовали сразу несколько громких имен: Леонардо Ди Каприо, Тимоти Шаламе, а также Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Джесси Племонс.

Действие картины начинается в 1983 году в шотландском городке Галашилс. 15-летний Джон Дэвидсон (Роберт Арамайо) мечтает о карьере футболиста и поступает в местную академию. Но вскоре у него проявляются симптомы синдрома Туретта: нервные тики, неконтролируемая эхолалия и матерные выкрики. Это приводит к травле в школе и семейному кризису.

После попытки самоубийства его случай попадает в документальный фильм BBC «Джон не сумасшедший» (1989). Это меняет отношение общества, но усиливает напряжение с матерью Хизер.

Джон проходит через арест, работу курьером, потерю друга и в итоге становится активистом, просвещающим о синдроме Туретта. А к 2019 году главный герой получает орден Британской империи от королевы.

Лучшие актрисы и сильные женские роли

Лучшей актрисой стала Джесси Бакли за работу в драме «Хамнет» режиссера Хлои Чжао. Картина также получила награду как лучший британский фильм.

Баклим начала карьеру на театральной сцене Вест-Энда, а затем громко заявила о себе в кино ролями в фильмах «Дикое», «Женщина короля» и «Потерянная дочь».

Настоящим прорывом для нее стала роль Агнес Шекспир в «Хамнете». Образ матери, переживающей трагедию утраты сына, критики назвали одной из самых эмоционально сильных работ года. Эта роль принесла Бакли «Золотой глобус», а также номинацию на «Оскар».

Бакли обошла серьезных конкуренток, в числе которых Кейт Хадсон, Эмма Стоун, Роуз Бирн, Чейз Инфинити и Ренате Реинсве.

В категории «Лучшая актриса второго плана» победила Вунми Мосаку за фильм «Грешники». Сам фильм взял приз за лучший оригинальный сценарий. Свою карьеру она начала в театре Arcola, затем активно снималась в проектах BBC и ITV, постепенно став одной из самых востребованных актрис британского и американского жанрового кино.

Признание мирового уровня ей принесла роль Энни в фильме «Грешники» режиссера Райан Куглер. Критики назвали ее героиню «душой фильма», а сама работа принесла актрисе победу в премии «Готэм» и номинацию на «Оскар».

Ранее Мосаку уже получала BAFTA TV за драму «Дамилола, наш любимый мальчик» и премию BIFA за фильм «Его дом». Широкой аудитории она также известна по роли Хантер B-15 в сериале «Локи» и участию в проектах «Страна Лавкрафта», «Черное зеркало» и франшизе Marvel.

Технические победы и анимация

«Аватар: Огонь и пепел» получил награду за лучшие визуальные эффекты. Победу в категории анимационный фильм забрал «Зверополис 2».

Фильм «Франкенштейн» стал лидером технических номинаций, получив награды за:

дизайн-постановку,

грим,

прически,

костюмы.

Неожиданные провалы и победы

При этом фильм «Марти Великолепный» с 11 номинациями не получил ни одной награды — своеобразный антирекорд церемонии.

«Сентиментальная ценность» стала первым норвежским фильмом, победившим в категории «Лучший фильм не на английском языке». А «Тень моего отца» получил приз за лучший британский дебют.

Полный список побед

Лучший фильм — «Битва за битвой»

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)

Лучший актер — Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)

Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет»)

Лучшая актриса второго плана — Вунми Мосаку («Грешники»)

Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)

Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»

Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Огонь и пепел»

Лучший анимационный фильм — «Зверополис 2»

Лучший британский фильм — «Хамнет»

Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»

Лучший дебют британского режиссера — «Тень моего отца»

Лучший кастинг — «Я ругаюсь»

