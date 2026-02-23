Девушка считает себя померанским шпицем* и планирует сделать операцию

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Она любит выполнять «трюки» для друзей в обмен на угощения.

Блогер, 20-летняя Милк Лав, называет себя «человеческой собакой». Девушка уверена, что по самоощущению* она — померанский шпиц. Об этом сообщает Mirror.

Блогер рассказывает, что любит выполнять «трюки» для друзей в обмен на угощения. Она регулярно устраивает встречи, во время которых играет в «щенка»: бегает за мячом и отрабатывает команды.

Милк ведет стримы на сервисе Twitch и активно публикуется в соцсетях. По словам девушки, больше всего ее раздражает, когда окружающие путают ее с кошкой и начинают «мяукать» при виде ушек и хвоста.

Блогер утверждает, что никому не причиняет вреда и не понимает, почему ее образ вызывает агрессию у некоторых прохожих.

Как все началось

В детстве Милк обожала своего джек-рассел-терьера. Она рассказала, что мечтала быть похожей на него. В подростковом возрасте она увлекалась аниме и альтернативной модой, примеряя разные стили — от готического до хиппи.

Переломным моментом стал TikTok, где она увидела девушку в образе кемономими — это японский стиль с аксессуарами, имитирующими уши и хвост животных. Милк решила попробовать и приобрела первые пушистые атрибуты. Образ понравился друзьям, а со временем стал частью ее повседневной жизни.

Реакция семьи и планы на будущее

Семья в целом отнеслась к экспериментам спокойно. Однако мать просила не появляться в таком виде на публике. Тем не менее Милк продолжила развивать свой «щенячий» гардероб и уже потратила на аксессуары почти 300 фунтов стерлингов (около 31 тысячи рублей).

Следующий шаг — операция. Милк хочет установить декоративные клыки стоимостью около 500 фунтов (около 52 тысяч рублей), чтобы, по ее словам, «выглядеть более аутентично».

Девушка подчеркивает, что для нее это способ самовыражения и форма игры, а не попытка причинить кому-то дискомфорт.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ