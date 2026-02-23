Лишилась рук и ног из-за рыбы: редкая инфекция едва не убила 40-летнюю женщину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Простой прием пищи оказался роковым.

В США 40-летняя женщина перенесла ампутацию всех четырех конечностей после тяжелой бактериальной инфекции, предположительно вызванной недоготовленной тилапией. Об этом сообщает Mirror.

По словам ее подруги, женщина приготовила рыбу дома, купив ее на местном рынке. Спустя короткое время ее состояние резко ухудшилось. У нее развился сепсис. Врачи были вынуждены подключить ее к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому.

Сепсис и почерневшие пальцы

Инфекция стремительно прогрессировала. У женщины начали чернеть пальцы рук и ног, а также нижняя губа. Медики диагностировали полиорганную недостаточность — у пациентки отказывали почки.

Чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось провести серию операций по ампутации. Подруга семьи рассказала, что женщина едва не погибла, и назвала случившееся шоком для близких.

Опасная бактерия

По предварительным данным, причиной заражения могла стать бактерия Vibrio vulnificus — редкий, но крайне агрессивный патоген.

В США ежегодно фиксируется около 150–200 случаев заражения данной бактерией. При этом смертность достигает примерно 20%. Особенно уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями печени или диабетом. Инфекция может развиваться стремительно и привести к септическому шоку.

Бактерия может попасть в организм двумя способами:

через употребление зараженных морепродуктов или рыбы;

через открытую рану при контакте с инфицированной водой.

Что важно знать

Врачи подчеркивают: рыбу и морепродукты необходимо тщательно термически обрабатывать. Людям с порезами или повреждениями кожи не рекомендуется контактировать с морской водой до полного заживления ран.

