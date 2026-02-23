В России материнский капитал можно обналичить до последней копейки

В России материнский капитал можно обналичить на сумму до 10 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В большинстве случаев льготные средства перечисляются напрямую организациям — банкам, застройщикам, образовательным учреждениям.

Граждане России теперь могут получить на руки остаток средств материнского капитала, если размер этой суммы не превышает 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актуальные данные Социального фонда РФ.

Согласно опубликованной ведомством информации, подобные выплаты осуществляются в формате единовременного платежа. Важной особенностью данного нововведения является отсутствие строгого целевого назначения для этих денег. Получатели имеют право расходовать государственную помощь на любые текущие нужды семьи по своему усмотрению.

Процедура оформления выплаты максимально упрощена и не требует личного посещения отделений ведомства. Владельцу сертификата достаточно направить соответствующее электронное заявление через единый портал «Госуслуги».

После того как специалисты Социального фонда рассмотрят запрос и вынесут положительное решение, денежные средства будут переведены в полном объеме на указанный банковский счет заявителя.

Однако стоит учитывать программное ограничение. Если на счету материнского капитала осталось более 10 тысяч рублей, воспользоваться данной схемой обналичивания остатка не получится.

Кто имеет право на материнский капитал

Право на маткапитал возникает у граждан при рождении или усыновлении ребенка. При условии, что ребенок и хотя бы один из родителей являются гражданами РФ.

Программа распространяется:

на первого ребенка (если он рожден или усыновлен с 2020 года);

на второго и последующих детей (если они рождены или усыновлены с 2007 года).

Получателем обычно становится мать. Отец или усыновитель может получить право на капитал, если он единственный родитель либо если мать умерла или лишена родительских прав.

Размер материнского капитала в 2026 году

Суммы ежегодно индексируются. В 2026 году ориентировочный порядок такой:

на первого ребенка — около 690 тысяч рублей;

на второго — более 900 тысяч рублей (с учетом уже полученного капитала на первого ребенка, если он оформлялся ранее).

Как оформить

Сегодня сертификат чаще всего оформляется автоматически: после регистрации рождения данные поступают в Социальный фонд, и документ появляется в личном кабинете на «Госуслугах» или сайте фонда.

Если этого не произошло, можно подать заявление онлайн либо лично в Соцфонде или МФЦ. Потребуются паспорт, свидетельство о рождении или усыновлении, СНИЛС ребенка и, при необходимости, документы об особых обстоятельствах.

На что можно потратить материнский капитал

Средства маткапитала разрешено направить на:

улучшение жилищных условий (покупка жилья, ипотека, первоначальный взнос);

образование детей (детский сад, кружки, колледж, вуз, общежитие);

формирование накопительной пенсии матери;

товары и услуги для детей-инвалидов;

ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет при низком доходе семьи.

Можно ли получить деньги «живыми»

В большинстве случаев средства перечисляются напрямую организациям — банкам, застройщикам, образовательным учреждениям.

Исключения составляют ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям и некоторые компенсации (например, для ребенка-инвалида) — в этих случаях деньги поступают на банковский счет родителя.

Нововведение с возможностью получить остаток до 10 тысяч рублей стало одним из немногих случаев, когда средства маткапитала можно фактически обналичить без целевого использования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.