«Я люблю убивать людей»: как действовал серийный маньяк Ночной Сталкер

Серийный убийца Ричард Рамирес, получивший прозвище «Ночной Сталкер», наводил ужас на американский штат Калифорния в середине 1980-х годов. Его преступления отличались особой жестокостью и случайным выбором жертв. Он вламывался в дома и нападал на людей, которых ранее не знал. Об этом сообщает Mirror.

До ареста Рамирес убил около 20 человек. В итоге суд признал его виновным по 13 эпизодам убийств и десяткам других тяжких преступлений.

Монолог без раскаяния

Бывший помощник шерифа Джим Эллис рассказывал в суде, что Рамирес спокойно и почти безэмоционально описывал свои преступления. По словам Эллиса, убийца более получаса перечислял нападения, нанесение ножевых ранений и издевательства над жертвами.

Во время этого разговора он сформулировал мотив своих преступлений: «Я люблю убивать людей».

Судья признал это заявление допустимым доказательством, несмотря на то что сам Рамирес впоследствии отрицал, что произносил эти слова.

Кровавый террор

В 1984–1985 годах Рамирес совершал серию ночных нападений в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Он выбирал дома случайным образом, действовал хладнокровно и оставлял после себя сцены крайней жестокости.

Его удалось задержать после того, как на месте преступления был обнаружен отпечаток пальца. По данным следствия, именно эта ошибка привела к его поимке.

Приговор и реакция суда

В 1989 году Рамирес был признан виновным по 13 пунктам обвинения в убийстве, пяти — в покушении на убийство, 11 — в сексуальном насилии и 14 — в кражах со взломом. Его приговорили к смертной казни.

Наблюдатели отмечали, что во время судебных заседаний он часто ухмылялся и демонстрировал полное отсутствие раскаяния.

