«Возможно»: политолог намекнул на причастность США к смерти главы наркокартеля Эль Менчо

Вслед за гибелью лидера «Нового поколения Халиско» в Мексике начались массовые беспорядки.

США могли надавить на Мексику, чтобы власти страны начали операцию против главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru сообщил подполковник армии США в отставке, политолог Эрл Расмуссен.

«Было ли давление США? Были ли мы напрямую вовлечены в его убийство? Разведка… Возможно, да», — заявил эксперт.

При этом Расмуссен считает, что убийство Эль Менчо, вероятно, и не повлияет на развитие наркоторговли в регионе, потому что в ее основе лежит спрос, а спрос — это США.

«Если вы ничего не сделаете со спросом, вы не повлияете и на наркоторговлю. Другие заполнят пустоту, появятся новые лидеры, который займут место Эль Менчо», — отмечает политолог.

Накануне в Мексике в ходе операции против наркокартеля «Новое поколение Халиско» был убит его главарь. После этого в стране начались массовые беспорядки. Участники картеля начали перекрывать трассы и поджигать автомобили, пытаясь сорвать действия силовиков.

Ранее министерство обороны Мексики раскрыло детали операции. Об этом писал 5-tv.ru. Изначально Эль Менчо должны были просто захватить. Главу картеля арестовали, в том числе при участии ВВС и специальных сил немедленного реагирования нацгвардии, но потом военные подверглись нападению.

В ходе перестрелки Эль Менчо и еще несколько членов преступной группы погибли.