Два исключения: финансовый консультант рассказала, когда лучше платить наличными

Финансовый консультант Шамилова назвала два случая, когда лучше использовать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оплата картой приносит больше преимуществ, но в упомянутых случаях лучше иметь наличные деньги.

Безналичная оплата в большинстве ситуаций выгоднее использования наличных, однако существует два исключения. Об этом порталу Газета.ру сообщила финансовый консультант Алия Шамилова.

По словам эксперта, наличные могут понадобиться при возможных сбоях связи с банком у торговой точки и во время поездок за границу.

Шамилова подчеркнула, что во всех остальных случаях оплата картой приносит больше преимуществ.

«Банковские карты открывают доступ к бонусным программам: кэшбэку и скидкам у партнеров», — отметила она.

Шамилова добавила, что банки учитывают объем безналичных расходов клиента для повышения его статуса и увеличения процентов по вкладам. Кроме того, электронная история операций надежнее бумажных чеков как подтверждение платежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники нашли способ превращать телефоны россиян в свои банковские карты. Как всегда, сценарий начинается с безобидного звонка, а заканчивается история плачевно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.