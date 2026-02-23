Землетрясение магнитудой 7, 0 зафиксировано у побережья острова Калимантан

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

Мощное землетрясение магнитудой 7, 0 произошло у побережья острова Калимантан. Об этом сообщил Китайский центр сейсмологических сетей.

Территорию Калимантана делят между собой три государства — Индонезия, Малайзия и Бруней.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее у Курильских островов произошло четыре землетрясения магнитудой до 6,2. Об этом сообщал 5-tv.ru. Согласно данным специалистов, эпицентры находились на расстоянии от 112 до 329 км от Северо-Курильска, а очаги располагались примерно на глубине 30 км.

Накануне были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,7 на Камчатке. Это произошло 10 февраля. Тогда эпицентр располагался в 188 км от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага достигала 42,8 км.

В тот же день Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении в Краснодарском крае. Его магнитуда составляла 4,8. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.

