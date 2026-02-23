В Великобритании пообещали депортировать из страны по 288 тысяч человек в год

В партии Reform UK обещали депортировать из Британии по 288 тысяч человек в год

С таким заявлением выступила партия Reform UK, которая опережает по популярности Лейбористскую и Консервативную партии Объединенного королевства.

Британская партия Reform UK собирается депортировать из страны по 288 тысяч человек ежегодно в случае своей победы на выборах. Об этом сообщает The Guardian.

В планах партии — создание аналога Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), Британского командования по депортациям. Такое ведомство, пишут журналисты, сможет удерживать единовременно более 20 тысяч мигрантов, подлежащих депортации, и выдворять их из страны, организовывая до пяти рейсов в день.

Лидером партии является британский предприниматель Мухаммад Зиауддин «Зия» Юсуф. В числе прочих заявлений он также анонсировал политику нулевой терпимости к экстремизму исламистского толка.

Интересно, что, если верить опросам, партия Reform UK опережает по популярности Лейбористскую и Консервативную партии Объединенного королевства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое мигрантов в Великобритании получили до 37 лет заключения за подготовку теракта против евреев. Если бы их планы осуществились, это могло бы привести к одной из самых смертоносных атак в истории страны.

