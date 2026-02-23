«Понимать возрастные особенности»: в России появится «методичка» по воспитанию детей

Фото: 5-tv.ru

Их обещали подготовить в Минпросвещения.

Для родителей дошкольников в России подготовят специальные методические материалы по воспитанию детей. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Семья и детский сад — партнеры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — уточнил министр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал о развитии кадетского образования в столице. Об этом писал 5-tv.ru. Градоначальник привел показательную статистику: еще в 2014 году в московских школах открылись первые кадетские классы. Сегодня в них обучаются уже больше 20 тысяч ребят.

Каждый год московские кадеты участвуют в важнейших городских патриотических мероприятиях, в том числе в параде «Не прервется связь поколений», вахте памяти на посту № 1 и многих других.

