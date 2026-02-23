Более 1000 человек застряли на телебашне в Токио из-за сломанного лифта

Фото: www.globallookpress.com/Shota Maruki

Около шести часов туристы не могли покинуть смотровую площадку.

Около 1200 человек не могли покинуть башню Tokyo Skytree в Токио из-за застрявшего на шесть часов лифта, внутри которого находились 20 пассажиров. Об этом сообщает портал Nikkei.

Из-за инцидента, все смотровые площадки японской столицы будут закрыты на профилактические работы — всем, купившим билеты, вернут деньги.

Причины, из-за которых сломался лифт в башне Tokyo Skytree, на данный момент неизвестны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре, который вспыхнул на судне Arina у берегов Японии. На корабле находились 30 россиян.

Известно, что это было российское рыболовецкое судно. В то время, когда оно находилось у берегов японской префектуры Хоккайдо в районе города Вакканай, на борту случился пожар.

В первые часы данных об ущербе и пострадавших не поступало. Позже в российском консульстве сообщили, что огонь был потушен, члены экипажа остались невредимы и даже судно осталось на ходу.

