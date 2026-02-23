Шуфутинский рассказал, что ради здоровья заставляет себя плавать и больше ходить

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В свои 77 лет артист старается вести активный образ жизни, хотя хочется не всегда.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский заставляет себя заниматься плаванием и больше ходить — так он старается поддерживать свое здоровье. Об этом он рассказал в беседе с MK.RU.

Бывает, что позаниматься спортом Шуфутинскому не удается — лень берет свое.

«Иногда поздно возвращаюсь с концерта, утром думаю: „Вставать плавать или не плавать?“. Говорю себе: „Встань, собака, ты же для себя это делаешь“. И не могу. В десять часов утра не могу глаза открыть», — честно признается артист.

Впрочем, певец способен смотреть на свои привычки критически и старается работать над собой.

«Я мало хожу… много работы за компьютером, в студии. Ходить надо больше», — отмечает Шуфутинский.

Ранее, в беседе с 5-tv.ru, заслуженный артист РФ отмечал, что некоторые люди ждут ухудшения его самочувствия. При этом Шуфутинский отметил, что не знает, кто именно занимается распространению ложной информации.

«Я даже не знаю, кто это сделал. А от него все перехватывают и начинают это распространять. Как говорится, вирусится», — рассказывал артист.

Но несмотря на то, что про эти слухи Шуфутинский знает, они его волнуют мало.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.