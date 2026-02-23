«Запасаемся водой, заряжаем электронику»: россияне не могут выйти из дома из-за беспорядков в Мексике

240 россиян находятся в охваченном беспорядками городе Пуэрто-Вальярта в Мексике

Причиной послужила гибель лидера наркокартеля.

Как минимум 240 россиян находятся в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта, который охватили беспорядки после ликвидации главы крупнейшего картеля страны. Об обстановке в городе рассказал 5-tv.ru турист Евгений Макеев.

«Все сейчас сидят по домам, никто из дома не выходит. Запасаемся водой, заряжаем электронику и ждем, когда будут какие-то новости в городе Гвадалахаре и Пуэрто-Вальярта», — рассказал россиянин.

По словам Евгения, беспорядки начались в Пуэрто-Вальярта и Гвадалахаре, но сейчас они наблюдаются и в других городах.

В Мексике начались столкновения между наркомафией и полицией на фоне сообщений о гибели лидера картеля «Новое поколение Халиско».

После появления данных о его смерти участники картеля начали перекрывать трассы и поджигать автомобили, пытаясь сорвать действия силовиков.

Власти штата Халиско, считающегося одним из главных туристических регионов страны, ввели режим «Красный код». Работа общественного транспорта приостановлена, туристам рекомендовали оставаться в домах и гостиницах, часть предприятий закрыли.

