В Мексике начались беспорядки после сообщений о гибели главаря наркокартеля
Глава группировки, известный как Эль Менчо, входил в число наиболее разыскиваемых преступников в США и Мексике.
В Мексике начались столкновения между наркомафией и полицией на фоне сообщений о гибели лидера картеля «Новое поколение Халиско».
По данным Mexico News Daily, глава группировки, известный как Эль Менчо, входил в число наиболее разыскиваемых преступников в США и Мексике. По информации издания, он скончался от полученных ранений в медицинском вертолете по дороге в больницу.
После появления данных о его смерти участники картеля начали перекрывать трассы и поджигать автомобили, пытаясь сорвать действия силовиков.
Власти штата Халиско, считающегося одним из главных туристических регионов страны, ввели режим «Красный код». Работа общественного транспорта приостановлена, туристам рекомендовали оставаться в домах и гостиницах, часть предприятий закрыли. Наиболее напряженная обстановка сложилась в популярных туристических зонах.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не стала давать комментарии на месте событий, когда к ней обратилась взволнованная толпа, отметив, что разъяснения предоставит совет безопасности страны.
Госдепартамент США в соцсети X также призвал американских граждан укрыться в безопасных местах, если они находятся как минимум в пяти мексиканских штатах.
Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, представители наркокартелей фактически управляют Мексикой, а также обхъъявил о планах продолжить борьбу с торговцами запрещенными веществами из Латинской Америки, перенеся операции с акватории Карибского бассейна на сушу.
