Умер советский разведчик, ветеран ВОВ Петрос Петросян

За заслуги перед страной он награжден более чем сотней орденов и медалей.

Советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Петрос Петросян ушел из жизни на 103-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщила заместитель председателя Объединения ветеранов Армении, главный редактор журнала «Ветеран» Елена Шуваева.

«Петрос Арташесович скончался вчера вечером. В декабре ему исполнилось 102 года», — рассказала она.

До своего столетия Петросян возглавлял Комитет ветеранов Великой Отечественной войны при Объединении ветеранов Армении, а в последние два года занимал пост почетного председателя.

Петрос Петросян родился 19 декабря 1923 года в Армении. После окончания школы в 1941 году он добровольно вступил в Красную армию, а с 1942 года принимал участие в боевых действиях. Командуя артиллерийской батареей, он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Чехословакии. За время войны был трижды ранен, однако после лечения возвращался на фронт и дошел до Берлина.

В 2014 году вышла в свет его книга «Страницы из жизни разведчика», где он описал послевоенную службу в разведке, а также дипломатическую и общественную деятельность. С 1959 по 1972 год Петросян работал разведчиком на Ближнем Востоке, в Европе, Африке и на американском континенте, параллельно содействуя укреплению связей Армении с диаспорой.

За заслуги перед страной он награжден более чем сотней орденов и медалей, среди которых ордена «Красной звезды», «Отечественной войны I степени», а также медали «За боевые заслуги», «За активное участие в защите родины», «За активные действия в разведке» и другие.

