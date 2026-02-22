Дворник поделился эмоциями после спасения упавшего с седьмого этажа ребенка

Спасший упавшего с седьмого этажа ребенка петербургский дворник не может прийти в себя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ТЕЛЕКАНАЛ «78»; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мальчик не слышал крики мужчины с улицы.

Дворник-герой, спасший мальчика во время падения с седьмого этажа, до сих пор не может отойти от той истории. Своими эмоциями он поделился с 78.ru.

«Если у ребенка все будет нормально, то у меня тоже», — сказал он.

По словам Хайрулло Ибадуллаева, он постоянно поднимает голову — ему кажется, что где-то наверху ребенок в опасности.

Когда мужчина увидел мальчика на карнизе, стал кричать ему, чтобы тот вернулся в квартиру. Но ребенок не слышал. По словам дворника, когда мальчик упал, он успел подставить руки. Потом он делал ребенку массаж, чтобы облегчить боль.

«Я кричал: „Помогите, помогите!“ Женщина-консьерж открыла. К женщине на кровать его, массаж опять делал. Потом скорая забрала его. Сейчас все нормально», — поделился герой.

Хайрулло Ибадуллаев приехал в Петербург из Узбекистана четыре месяца назад. На родине у него остались четверо детей и больные родители. Сейчас он усердно работает, чтобы обеспечить семью, сам мечтая о машине.

Инцидент с мальчиком произошел в Петербурге на Петрозаводской улице. Ребенок играл возле открытого окна, когда его заметил проходящий мимо дворник. Он крикнул мальчику отойти от края, но тот не удержался, потерял равновесие и сорвался. Мальчик ухватился за карниз, но, потерял равновесие и сорвался с подоконника. Дворник успел подбежать и поймать его.

Момент падения ребенка с седьмого этажа жилого дома попал на видео. На видео запечатлено, как мальчик стремительно летел вниз головой, и как его поймал дворник.

По словам консьержа дома Натальи Миневриной, сначала она не могла понять, о чем просил дворник, который постучал в ее окно. Когда она вышла на балкон, то увидела мальчика, который висел на карнизе седьмого этажа.

Мальчика доставили в больницу, его состояние оценили как стабильное. Дворник —герой, спасший ребенка, также получил травмы. Его госпитализировали с переломами кисти и ребер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.