Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Победителем неофициального медального зачета прошедших в Италии зимних Олимпийских игр 2026 года стала сборная Норвегии, побившая два собственных рекорда.

В копилке норвежских спортсменов оказалась 41 награда, среди которых 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Ранее максимумом Норвегии были 16 золотых наград на Играх 2022 года в Пекине и 39 медалей в общей копилке на Играх-2018 в Пхенчхане.

Вторую строчку в общем зачете заняли спортсмены из США с 33 медалями, а тройку лидеров замкнули Нидерланды, у которых 20 наград.

Российские спортсмены на этой Олимпиаде выступали в ограниченном составе — всего 13 человек. Все они соревновались в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Несмотря на все сложности, Россия не осталась без награды. Серебряную медаль в копилку страны принес Никита Филиппов, отличившийся в новой олимпийской дисциплине — ски-альпинизме. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды, уступив победителю чуть более чем полторы секунды.

Сборная Украины повторила антирекорд, в третий раз в истории не завоевав ни одной награды. Аналогичный результат республика получила в 2010 и 2002 годах, когда Игры проходили в Ванкувере и Солт-Лейк-Сити.

