Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Президент подчеркнул, что память о подвигах солдат и командиров бережно сохраняется в каждом поколении.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян, ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил РФ с Днем защитника Отечества. Праздник, который отмечается в России 23 февраля, является символом уважения и гордости за армию и флот.

В своем поздравлении глава государства отметил, что День Защитника Отечества стал символом народной любви к защитникам Родины, гордости за тех, кто посвятил свою жизнь службе в армии, стоял на страже суверенитета и безопасности страны. Путин подчеркнул, что память о героических поступках солдат и командиров бережно сохраняется в каждом поколении. В свою очередь, современное поколение защитников России достойно продолжает лучшие традиции предков, укрепляя обороноспособность и безопасность государства.

Президент также отметил, что 2026 год в России объявлен годом единства народов, добавив, что именно это единство на протяжении веков служило основой для побед в самых тяжелых войнах. В этом контексте Путин особо подчеркнул важность многонационального состава российской армии, в которой служат люди разного происхождения и вероисповедания, объединенные чувством патриотизма и ответственности за судьбу Родины. Он отметил, что именно эта сплоченность вдохновляет на достижения и победы в защите интересов России.

Глава государства также напомнил, что в ходе специальной военной операции, проводимой в настоящее время, военнослужащие героически отстаивают интересы страны, сражаясь плечом к плечу.

«В умении вместе побеждать ради общих целей колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества», — заявил Путин.

Президент выразил уверенность, что это единство будет сохраняться и в будущем.

Путин также подчеркнул, что Россия продолжит укрепление армии и флота, опираясь на опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а также на возможности отечественной промышленности, науки и высокотехнологичных компаний. В числе приоритетов государства он обозначил развитие ядерной триады как гарантию безопасности страны, а также стратегическое сдерживание и поддержание мирового баланса сил.

«Безусловным приоритетом остается развитие ядерной триады, которое служит гарантией безопасности России, позволяет эффективно обеспечивать стратегическое сдерживание и баланс сил в мире», — отметил президент.

Он добавил, что важным направлением является также развитие всех видов и родов вооруженных сил, повышение их боеготовности, мобильности и способности действовать в любых условиях.

«Будем качественно наращивать потенциал всех других родов и видов вооруженных сил. Повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в любых самых сложных условиях», — сказал Путин.

Президент выразил уверенность, что российская армия всегда будет готова эффективно решать поставленные задачи, а солдаты и офицеры страны останутся надежной опорой государства и общества.

«Уверен в главном: эта техника всегда будет в надежных руках. Наши солдаты и офицеры — настоящие патриоты, люди особой закалки и несгибаемой воли. Опора государства и общества», — заключил он.

Напоследок Владимир Путин поблагодарил всех военнослужащих за доблестную службу и пожелал их семьям благополучия и здоровья.

«Народ России с вами и верит в вас», — сказал президент.

