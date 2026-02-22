Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ по Белгородской области

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

В результате атаки беспилотников ВСУ погибли и пострадали мирные жители Белгородской области. Об ударах по двум округам региона 22 февраля сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Волоконовском округе рядом с хутором Первомайский дрон ударил по автомобилю.

«От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал глава региона.

Еще один инцидент произошел в Белгородском округе в районе хутора Церковный, где FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. В результате взрыва женщине оторвало ногу.

«Женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — добавил Гладков.

Губернатор уточнил, что пострадавшей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате атаки поврежден фасад одного из промышленных зданий.

Как ранее писал 5-tv.ru, в южной части Луганска два беспилотника боевиков ВСУ атаковали территорию нефтебазы. В результате удара пострадал охранник предприятия. Также поврежден резервуар с топливом, вспыхнул пожар.

