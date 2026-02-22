Более 100 человек привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы

Более 100 человек привлекли к тушению пожара на улице Образцова в Москве

Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

К тушению пожара на улице Образцова на северо-востоке Москвы привлекли более ста специалистов и задействовали 30 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В ликвидации пожара задействованы 105 человек личного состава и 30 единиц техники. До прибытия пожарных пять человек покинули здание самостоятельно», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

По данным министерства, пожар вспыхнул на первом и втором этажах, а также в чердачном помещении здания, находящегося на реконструкции. Площадь возгорания составляет около 600 квадратных метров.

Как сообщили в столичном Дептрансе, из-за происшествия движение транспорта по улице Образцова перекрыли в обоих направлениях.

