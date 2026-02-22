С пломбиром в руках: SHAMAN пообещал показать настоящего себя 23 февраля

SHAMAN в видеообращении с пломбиром в руках пообещал показать настоящего себя

Певец выразил поддержку России и СВО.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, пообещал с пломбиром в руках 23 февраля показать «настоящего SHAMAN». Соответствующее видео опубликовали в Telеgram-канале певца.

«Завтра, 23 февраля, в 12:00. За Россию, за СВО, за тех…» — так Дронов подписал ролик.

Певец, известный своими яркими и провокационными поступками, продолжает удивлять поклонников необычными акциями. Недавно он привлек внимание к себе с помощью видео, на котором лизал поверхность замерзшего озера Байкал.

Ролик, размещенный в Telegram-канале SHAMAN, мгновенно стал вирусным и собрал сотни комментариев. Видеокадры сняли накануне его концерта в Иркутске.

Музыкант заявил, что это видео является частью рекламы для новой композиции. В подтверждение своих слов он также выложил 40-секундный ролик, в котором комбинируются реальные кадры с изображениями, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

