Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты

Московские аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

Все столичные аэропорты временно закрыли. Ограничения ввели в воздушных гаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, сообщает пресс-служба Росавиации.

С 15:25 по московскому времени аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти дронов ВСУ на подлете к столице. По его данным, на месте падения фрагментов БПЛА работают экстренные службы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие нанесли удары по логистическому центру и месту хранения беспилотных летательных аппаратов Украины, а также комплектующих к ним. Операция была выполнена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

