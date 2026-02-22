Шесть человек пострадали на ежегодном обнаженном фестивале в Японии

Фото: legion-media/NWCkyodowc351599

Трое участников были госпитализированы в бессознательном состоянии после ритуала в храме.

В японском городе Окаяма во время проведения традиционного «обнаженного фестиваля» пострадали несколько участников. Как сообщает 22 февраля телеканал NHK, шесть человек были госпитализированы, трое из них находились без сознания.

Инцидент произошел на территории храма Сайдайдзи Каннонин. По данным организаторов, всего в мероприятии приняли участие около 10 тысяч человек. Предположительно, травмы были получены, когда в главном зале погас свет и в толпу бросили так называемые «священные палки».

Фестиваль известен своим необычным ритуалом: тысячи мужчин, одетых лишь в традиционные набедренные повязки фундоси, борются за два синги — божественных посоха. Согласно поверью, тот, кто сумеет завладеть одним из них до окончания праздника, обретет удачу на весь следующий год.

