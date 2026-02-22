Москва становится популярным направлением для семейных поездок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россияне уверены, что в столице каждый сможет найти себе занятие по душе.

Родители с детьми все чаще выбирают Москву для семейного отдыха. Об этом говорится на портале mos.ru.

Причина такого решения вполне объяснима — разнообразный досуг, который есть в столице. Согласно данным Мостуризма, 82% опрошенных жителей Центральной России в возрасте от 30 до 55 лет и с детьми-подростками хотели бы посетить Москву в ближайшие два года. Такого же мнения придерживаются юноши и девушки от 12 до 17 лет.

Кроме того, 76% респондентов положительно оценивают столицу с точки зрения развлечений. Чуть меньше — 75% — выразили уверенность в том, что здесь каждый член семьи на время отдыха найдет себе занятие по душе.

Еще один аргумент в пользу того, чтобы приехать в Москву во время праздников — большое количество достопримечательностей. Посмотреть на уникальные памятники архитектуры хотят 42% опрошенных. Такое же количество респондентов мечтают прогуляться не по классическим городским маршрутам, а по необычным. Тем временем побывать на концертах и фестивалях мечтают 34% участников исследования.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2025 году прошло свыше 18 тысяч спортивных мероприятий. Всего было организовано 175 масштабных событий. В их числе такие фестивали, как: «День московского спорта» и «Ночь московского спорта».

