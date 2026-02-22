В России с 1 марта появится регистр информации о беременных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В системе будут собирать медицинские данные женщин по профилю акушерство и гинекология.

С 1 марта в России запускают регистр с информацией о беременных женщинах, получающих помощь по профилю «акушерство и гинекология». Документ опубликован на портале правовой информации.

В регистр будут вносить дату постановки на учет, исход беременности, сведения о применении вспомогательных репродуктивных технологий и наличии критических состояний. Планируется фиксировать дату и время рождения ребенка, его пол, рост и вес, а также данные о развитии в перинатальном периоде.

Кроме того, в системе отразят доли доношенных детей, нормальных беременностей и детей с врожденными аномалиями в общей статистике.

Ранее, 12 февраля, президент Владимир Путин поручил вузам разработать рекомендации по обучению студенток, ставших мамами, и рассмотреть возможность организации ясельных групп.

Какие анализы можно сдать в женской консультации бесплатно по ОМС

По полису ОМС в женской консультации можно бесплатно сдать ряд важных анализов. Как объяснила врач, ключевым среди них является мазок на флору, который определяет степень чистоты влагалища. Обычно его берут при жалобах на выделения или при подготовке к операциям, и он позволяет выявить такие инфекции, как трихомонада и гонорея.

Еще одно обязательное исследование — анализ на онкоцитологию шейки матки, который проводится раз в три года для женщин в возрасте от 18 до 64 лет. По показаниям также могут назначить анализ на вирус папилломы человека. Кроме того, в консультации доступно УЗИ органов малого таза.

При болях, нарушениях цикла, подготовке к беременности или операциям по ОМС могут назначить общий и биохимический анализы крови, коагулограмму и общий анализ мочи. При наличии воспаления нередко бесплатно берут анализы на ИППП, например на хламидии, однако это зависит от региона. В Москве их делают по показаниям без проблем, а в других регионах количество реактивов ограничено, поэтому возможность проведения анализов нужно уточнять на месте.

Специалист подчеркнула, что исследования проводятся в лабораториях государственных медучреждений, поэтому результаты могут готовиться дольше, чем в частных клиниках.

