«Мы снова вместе»: Ивлеева прокомментировала свою «беременность» и «избиения мужа»

Российский блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что восстановила контроль над своим аккаунтом в Instagram*, который был взломан злоумышленниками. Она сразу же опровергла весь контент, опубликованный за последние дни, включая информацию о своей беременности и избиении супругом Филиппом Бегаком.

«Я даже не знаю, как это комментировать. Это полный абсурд! Мне очень жаль, если кто-то поверил мошенникам, которые использовали мое имя и авторитет для обмана. Все позади. Ура! Мы снова вместе», — сказала Ивлеева.

Тем не менее Анастасия не исключила вероятность нового взлома и попросила подписчиков быть осторожнее.

Ранее в соцсетях блогера разместили пост о разводе и домашнем насилии, который, как и предыдущий, оказался фейком. В сообщении утверждалось, что звезда рассталась с мужем и долго скрывала проблемы в браке. Мошенники обвинили ее супруга в алкоголизме и домашнем насилии, а также рассказали о ее переживаниях во время «беременности». Пост был завершен благодарностью подписчикам за поддержку и обещанием рассказать подробности в ее профиле.

