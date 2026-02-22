ВС РФ нанесла массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

За последние сутки российские военные укрепили свои позиции в зоне СВО.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием в ответ на террористические атаки, совершенные киевским режимом против гражданских объектов. Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщает Министерство обороны РФ.

Российские войска осуществили массированную атаку на промышленные и энергетические объекты Украины, которые задействованы в обеспечении украинской армии.

В ходе операции использовались высокоточные ракеты дальнего действия наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того стало известно, что за последние сутки российские силы укрепили свои позиции. Согласно информации министерства, группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника. Группировки «Север» и «Центр» заняли более выгодные рубежи, «Запад» и «Днепр» улучшили тактическое положение, «Южная» — укрепила передний край.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в Полтавской области. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Военное ведомство также опубликовало кадры поражения стратегически важного объекта противника, который находился в районе населенного пункта Качаново. Уточняется, что удар по хранилищу был нанесен с помощью беспилотных систем «Герань».

Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что тульские десантники в Сумской области разнесли очередной украинский опорный пункт. Отмечается, что боевики киевского режима пытались окопаться, однако снаряды легли точно в цель.

