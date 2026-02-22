На месте крушения вертолета Robinson в Амурской области изъяли телефон пилота

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следователи завершили первоначальный осмотр, назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы.

Следственный комитет России завершил первоначальные следственные действия на месте крушения частного вертолета Robinson R44 в Амурской области. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

«Следователями и следователями-криминалистами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено проведение первоначальных следственных действий на месте крушения воздушного судна Robinson R44», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе телефон, принадлежавший пилоту. Для установления обстоятельств трагедии назначены судебно-медицинская и летно-техническая экспертизы.

По данным следствия, 19 февраля вертолет вылетел с площадки в 130 километрах от села Амаранка и направлялся в этот населенный пункт, но не прибыл. На борту находились три человека — пилот и два пассажира. Сообщение о пропаже поступило 20 февраля. Позже выяснилось, что пилот не имел права управления этим типом судна. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.