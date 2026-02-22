Уиткофф пообещал хорошие новости по Украине в ближайшие недели

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

По словам спецпосланника, возможна подготовка трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели могут появиться позитивные новости в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил 21 февраля в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — сказал Уиткофф.

Он уточнил, что в течение трех недель могут сотояться переговоры, открывающсие возможность для трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в этот день Уиткофф заявил, что в ходе встреч с Путиным тот всегда был честен. Спецпосланник подчеркнул важность переговоров между США и Россией, несмотря на критику его частых контактов с российским лидером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о достижении значительного прогресса в ходе трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами, которые состоялись в Женеве. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Как отметил Уиткофф, США по поручению Дональда Трампа выступили посредниками на третьем раунде консультаций. По его словам, усилия американского лидера по сближению сторон конфликта привели к существенным подвижкам в переговорном процессе.

Спецпосланник также выразил признательность швейцарским властям за согласие принять встречу на своей территории. Он подчеркнул, что гордится работой, проделанной Вашингтоном для прекращения кровопролития.

Уиткофф добавил, что делегации России и Украины проинформируют руководство своих стран об итогах переговоров и продолжат работу над подготовкой соответствующего соглашения.

