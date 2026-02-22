Побег из «просвещенной» Франции: жители страны подают заявки на гражданство РФ

Фото: www.globallookpress.com/Jörg Carstensen

Часть заявителей уже смогла переехать в Россию.

Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что за 2025 год 170 французов подали заявки на российское гражданство. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, жители обеспокоены пропагандой, которая ведется на всех уровнях в их родной стране. Французы стремятся переехать в Россию, несмотря на русофобские настроения, которыми охвачена часть европейского общества. Как правило, покинуть «просвещенную» Францию стремятся семьи с детьми.

«Что касается желающих переехать французов… то за прошлый год у нас было 170 таких заявок из совершенно разных слоев общества — от крестьян до молодых айтишников», — уточнил дипломат.

По его словам, некоторые из этих заявок были удовлетворены, ряд французских граждан уже смогли переехать в Россию.

«Многочисленные представители французского общества как относились к России позитивно, так и продолжают свое положительное отношение», — резюмировал Мешков.

О желании получить гражданство РФ ранее заявлял американский режиссер Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым. Он намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину с официальным прошением о получении официального статуса гражданина России.

