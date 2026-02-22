Таблетка от старости: смогут ли люди жить по 150 лет

Фото, видео: © РИА Новости/ Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Смогут ли ученые найти ключ к бессмертию?

Четыре из десяти случаев рака можно было предотвратить. То есть миллионы людей не заболели бы этой смертельно опасной болезнью. Шокирующие цифры, на самом деле, получили ученые в рамках одного из самых глобальных за всю историю исследований — проанализировали данные по 185 странам.

Миллионы не заболели бы и миллионы не умерли бы от онкологии. 48% летальных исходов тоже можно было бы избежать. Если бы не:

табак — 15% случаев возникновения рака;

инфекции, например, вирус папилломы человека;

алкоголь;

ожирение;

загрязненный воздух;

14 процентов смертей из-за поздней диагностики заболевания.

Удручающая статистика. С одной стороны, с другой — обнадеживающая. Ведь все это обратимо. Бросить курить, обратить внимание на свой вес, прийти в поликлинику, на диспансеризацию, к участковому. В то самое первичное звено, которое в России проходит через беспрецедентную модернизацию. Никогда столько не выделяли, сколько в предыдущую пятилетку.

Итоги завершившегося нацпроекта, на который выделили полтриллиона рублей, подвели на совещании правительства с президентом. Ведь темпы снижать не будут. Новый нацпроект называется — «Продолжительная и активная жизнь». И в этих словах, собственно, цель: увеличение именно активной жизни. А как средство достижения — сделать «первичку» качественной и, как говорится, в шаговой доступности. Президент обратил внимание, что поликлиники должны строиться вместе с новыми микрорайонами.

«Такую работу нужно вести в каждом регионе России: в малых городах и в сельской местности, в промышленных и административных центрах, в столицах и крупных мегаполисах. Вновь подчеркну: качество и доступность медицинской помощи должны улучшаться по всей территории нашей большой страны», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Итог прежнего нацпроекта впечатляет: более 14 тысяч медицинских объектов построено и отремонтировано. 103 миллиона граждан прошли профилактику в 2025 году — рекорд.

Обо всем этом отрапортовал министр, а потом взял слово глава «Народного фронта»: «Так-то оно так, — говорит, — но мы тут поспрашивали, а 40% граждан не могут попасть к врачу в положенные сроки». Да, ФАПы построены, но фельдшеров нет».

В планах до 2030 года — вложить примерно столько же, построить еще 3300 объектов. Но кто в них будет работать? А ведь задачи стоят серьезные: средняя ожидаемая продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет. Сейчас где-то 73,5 года. То есть прибавить пять лет за пять лет. Это много. До этого пять лет прибавили за десять. То есть намечается прорыв, если все пойдет по плану. Или это черепаший шаг?

Весь мир облетел прогноз одного из ведущих генетиков Стива Хорвата, который заявил в январе, что жизнь в 150 лет возможна. Это он заявил в январе. А в феврале на Всемирном саммите правительств в Дубае специалист из Гарварда уточнил: мы уже начинаем эксперименты, которые не только остановят старение, но и повернут время вспять. На клеточном уровне.

А пока ученые спорят о природе возраста, рынок уже реагирует на такие прогнозы. «Эра бессмертных наступила», — заявил самый известный биохакер Брайан Джонсон, который в свои 48 выглядит лет на 30. И запустил программу, где обещает научить, как обрести жизнь вечную на земле. За миллион долларов…

Так что, действительно наступила эра бессмертных? Или это новый способ продавать людям избавление от страха смерти? Где в этом наука, где бизнес и где — откровенный обман — разбирался Александр Морозов.

Этому деду из Сингапура 60 лет. И это не фотошоп. Он выглядит лучше, чем большинство тридцатилетних. Признается, его внешний вид не генетическое чудо, а питание и спорт.

Профессору физики Зиновию Славинскому в этом году исполнится 95. Лифтом не пользуется принципиально. Несколько лет назад покорил Эльбрус. В планах другие вершины. А пока тренируется на высотах родного Нижнего Новгорода.

«Я просто хожу, когда есть возможность. Уверяю вас, это лучше, чем вообще ничего не делать», — прокомментировал биохимик, доктор химических наук, профессор кафедры биологической и общей химии им. В. В. Соколовского Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Владимир Дадали.

Владимиру Дадали — 89. Он доктор наук, профессор, читает лекции студентам, летает через всю страну. Это представители старой школы. Их формула долголетия проста: движение — жизнь.

«То есть следить за собой необходимо. Но стопроцентной гарантией того, что вы доживете до 100, это не является», — сказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Но в современном мире один только спорт и правильное питание уже не гарантируют долголетие.

Мы привыкли считать, что старение — это естественно. А что, если наше тело не обязано стареть по графику? И этот процесс можно остановить? Сделать так, чтобы в 80 чувствовать себя на 50, а в 50 на 30. Звучит как фантастика. Но это будущее уже наступает.

Вот китайские ученые заявляют: они изобрели таблетку, которая борется со старостью. Мыши, на которых тестировали препарат, прожили на 60 процентов дольше.

Чтобы жить дольше, Станислав Скакун перевел свой организм в цифру. Сотни анализов, исследований, тысячи показателей. Станиславу пятый десяток. 12 лет он собирает информацию о своем организме, чтобы жить дольше. В своих экспериментах хочет приблизиться к одному из долгожителей планеты.

«Например, голландская акула живет 500 лет. Давайте поймем, почему она так живет, и у себя перепишем также генетику, чтобы она была как у акулы, допустим. Как много изменений придется при этом сделать? Пока трудно сказать», — сказал биохакер Станислав Скакун.

А вот подсчитать, сколько осталось, уже можно. Это калькулятор смерти. Звучит пугающе, но это российское приложение может определить за минуту, сколько лет вашему организму на самом деле. Нужно лишь загрузить данные анализов крови.

«Если ваше количество эритроцитов снизится, например, в результате болезни, ваш риск еще больше повысится», — рассказал старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта AIRI, научный сотрудник Сколковского института науки и технологий Дмитрий Крюков.

Чтобы понять, почему мы стареем, нужно заглянуть в ядро клетки. На концах хромосом теломеры. Они как лампочки на гирлянде. Чем больше делений — тем меньше лампочек горит. Природа придумала фермент, который может чинить гирлянду. Казалось бы, вот он, ключ к бессмертию.

«Это была классная концепция. До тех пор, пока не выяснилось следующая штука, что активность этой теломеры связана с онкологическими заболеваниями», — поделился доктор биологических наук Денис Кузьмин.

Получается, одни лампочки починили, другие рядом замкнули. Те, которые искрят, — раковые клетки. Природа не создала гена, который отвечал бы именно за старение.

Но, кажется, ученые нашли мишень. Чтобы жить дольше, нужно убить зомби. Клетки, которые с возрастом перестают нормально работать, но отказываются погибать. Они накапливаются в организме, отравляют все вокруг и вызывают воспаления. Именно из-за них мы чаще болеем в старости.

«Мы пытались модифицировать эти молекулы таким способом, чтобы они стали синолитиками. То есть они стали, у них появилась способность убивать клетки старые», — прокомментировал руководитель лаборатории клеточных механизмов старения РНИМУ им. Н. И. Пирогова Константин Лямзаев.

Но мало убить старые клетки, нужно защитить новые и восстановить поврежденные. Вот она, молекула, которая может чистить организм от старческого мусора и возвращает молодость, пока мышам. И это уже прорыв.

«Этот защитный эффект проявляется в том, что не допускается развитие сразу многих заболеваний», — прокомментировал директор Центра коллективного пользования ВолгГМУ, старший научный сотрудник научного центра инновационных лекарственных средств Роман Литвинов.

Казалось бы, все решено еще до рождения. Гены — это базовые настройки, как в гаджетах, а дальше уже идут пользовательские.

«Человек, у которого даже благоприятный генетический фон, если он живет в неблагоприятной среде, при прочих равных, он может прожить не больше, чем человек, который сам, например, следит за собой», — проанализировал директор института биологии старения ННГУ им. Н. И. Лобачевского Михаил Иванченко.

«В нашем генетическом коде, по-видимому, заложены некоторые возможности как ускорения процесса старения, так и замедления процесса старения», — сказала директор российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ольга Ткачева.

Сегодня мы живем дольше своих прадедов в два раза. Условия стали лучше: доступная медицина, еда. Сто лет назад средний россиянин доживал лишь до 40, сейчас в два раза больше. А значит, у следующих поколений есть шанс поставить рекорд — 150 лет.

