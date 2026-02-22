Фото, видео: Белинский Юрий/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всего было проведено 14 телемостов.

В США мощный снежный циклон обрушился на Восточное побережье: с 19 февраля снегопад парализовал Нью-Йорк, Бостон и Филадельфию с ветром до 80 километров в час и сугробами до 30-60 сантиметров. Почти как в Москве, ты смотри! Ранее, 18 февраля, шторм засыпал Миннесоту, вызвав хаос на дорогах. Пожалуй, вот лучшее доказательство, что климатического оружия у американцев все-таки нет.

Поневоле задумаешься о том, что у нас с американцами на самом деле много общего — как у жителей северного полушария. И в принципе, уже на основе этого можно выстроить диалог при желании.

40 лет назад, когда такое было, поводы находились и менее масштабные: у вас фестиваль — у нас фестиваль, давайте общаться. Примерно так начинались знаменитые телемосты.

Начинались осторожно — 1982 год, «Москва — Лос-Анджелес», где молодежь обсуждала музыку через спутник. Инициатор — Стив Возняк. Да-да, тот самый, соавтор Стива Джобса по Apple. И он это не для рекламы. Просто вот такая идея в духе хиппи ему пришла в голову. Потом был телемост в годовщину 40-летия Победы.

И наконец тот самый прорыв, из-за которого мы вспомнили эти трансляции. Ровно 40 лет назад прошел самый легендарный телемост «Ленинград — Сиэтл», в формате открытый микрофон. Три часа люди говорили, о чем хотели. Почему не Москва, а Ленинград? Была хитрость. О ней нам рассказал продюсер с американской стороны.

«Мы выбрали Ленинград, потому что решили: КГБ в Ленинграде придется звонить в Москву. И, возможно, они побоятся туда звонить, если мы пересечем черту. В Ленинграде у нас было больше свободы, чем в Москве. В Москве они бы быстрее связались с начальством. Так что причина для Ленинграда была в этом. А Сиэтл — просто случайность. Телестанцией в Сиэтле владели, я бы сказал, две старушки. И они были очень прогрессивными. Они не боялись связываться и разговаривать с коммунистами. «Грязные коммунисты? Нет, не можем говорить с коммунистами?» Они не боялись. Они просто решили: «Давайте сделаем», — рассказал продюсер телемоста «Ленинград — Сиэтл» Эд Вержбовски.

Подготовка была вызовом: американцы сами отбирали участников. Их команда приехала в Ленинград, приглашала людей с улиц, с заводов. При этом именно американцы начали с колкостей: вопросы об Афганистане, об академике Сахарове, о евреях с одной стороны… Ну мы им ответили — про индейцев, про негров, про Вьетнам…

И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы там не встал простой мужик, рыбак, кстати, с Аляски. И сказал: «Мы плохо начали… Не о том говорим». И наш поддержал: «А ведь правильно сказал американец…» И прорвало. Темы шокировали: секс, молодежь, стереотипы… Вся страна смотрела.

И следом еще один телемост — «Ленинград — Бостон» — о женщинах. Да-да, тот самый, где прозвучало: «В СССР секса нет! Но есть любовь!» Всего 14 телемостов было проведено.

Сегодня спутники не нужны — есть интернет, соцсети, видеочаты кругом. Но барьеры остались: поляризация мнений, фейки, информационные «пузыри». И мост выстраивается с трудом. Но шансы все еще есть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.