Все чаще преподносит сюрпризы: непогода в России бьет рекорды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С окончанием зимы погодные аномалии не прекратятся.

В конце февраля неожиданно грянула оттепель. В Иркутске накануне ЧП зафиксировали небывалые плюс 13 градусов, чего не было ни разу за полтора века наблюдений. Это было как помутнение рассудка. Уже сегодня температура вернулась в климатическую норму: 15-20 градусов ниже нуля. Вы только представьте: атлантический циклон дотянулся до Байкала.

Погода, действительно, все чаще преподносит сюрпризы, и далеко не всегда приятные. Благодаря такому «сюрпризу» по имени «Валли» Москва побила на этой неделе абсолютный рекорд по высоте сугробов за все время наблюдений — 80 сантиметров. Средиземноморский циклон «Валли», другой, не тот, что на Байкале, накрыл всю центральную Россию. За сутки, как говорят метеорологи, снежный покров вырос на 25 сантиметров.

И ведь не на пустом месте вырос — там еще с января оставалась нерастаявшая аномалия. В общем, в этом году зима «как в том самом детстве», о котором так приятно вспоминать в зрелом возрасте. Вот только для транспорта и коммунального хозяйства такие рекорды — совсем не подарок.

А теперь давайте посмотрим на шаг вперед. Уже с начала марта в тех регионах, где устали работать лопатой, ожидается устойчивый плюс и дожди — и все это белое покрывало февраля поплывет. В общем, весна тоже ожидается аномальной. Все предпосылки для этого есть — убедился корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Вся центральная часть страны под мощнейшим циклоном. В Сочи, конечно, обошлось без снега, но местным жителям от того не легче. Ливень и сильнейший шторм топят и разрушают набережные.

И чем дальше на северо-восток, тем сильнее бушует «Валли». Многих автолюбителей метель застала прямо в пути. Трасса М-4 в какой-то момент стала похожа на кладбище разбитых автомобилей.

С приходом циклона «Валли» показалось, что на страну обрушились все беды сразу. В Воронеже порывы ветра такие, что по городу летают дорожные знаки. Один из них чудом не унес жизни пассажиров маршрутки.

К такому снежному апокалипсису оказались готовы не все.

Югра. Это одни из первых кадров сразу после трагедии. Крыша хоккейного корта не выдержала снега и обрушилась, погребя под собой игравших там детей. Сотни местных жителей с лопатами помогают спасателям откапывать их. Вытащить живыми удалось всех, кроме одного 12-летнего мальчика: ребенок погиб под снежными завалами.

Делом занялись в Следственном комитете. Отвечать за смерть ребенка, вероятно, придется тем, кто должен был вовремя чистить снег.

«Вот в этом году здесь никто ни разу не чистил. Это первый раз почистили, потому что здесь умер человек», — сказал очевидец Артем Антипенко.

Случаев, когда снегопад привел к крышепаду, — десятки в разных регионах. В Липецке под тяжестью снега рухнула кровля автомобильного завода. Спасатели достали из-под завалов восемь человек.

На юге Москвы снегопад развалил крышу катка. Неподалеку, в Подмосковье, кровля крытого гаража упала, разбив десятки машин, а в Новосибирске торговый центр сложился как карточный домик.

«На мой взгляд, причина в следующем: управляющие компании несвоевременно реагируют на запросы жителей», — сказал эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Для Москвы этот снегопад стал очередным испытанием. С самого утра — длинные очереди на автобусных остановках. Ехать на авто, кажется, тоже не вариант: по всему городу девятибалльные пробки.

Справиться со стихией коммунальщики пытаются с самого утра. Тонны снега уже убраны, но апокалипсис и не думает прекращаться.

Конечно, немало работы сегодня у городских служб. Практически полный КамАЗ снега — и это за 20 минут работы. Дальше все это отправят на снегоплавильню.

Циклон «Валли», накрывший Россию, из космоса выглядит, как белая пелена, которая окутала всю Москву и центральную часть страны. Этот снегопад стал самым мощным в этом году и четвертым по силе за историю столицы.

Кажется, такого снегопада не ждали даже синоптики. Семьдесят процентов месячной нормы осадков в столице выпало всего за одни сутки. В некоторых частях города сугробы превышают высоту в восемьдесят сантиметров. Ну а Москва вошла в топ-5 мест на планете, где за один день выпало наибольшее количество снега.

«Это стихийное бедствие, чрезвычайно обильный, аномальный снегопад. Во-первых, январь выдался самым снежным, по меньшей мере, за последние 203 года. А прошедший циклон усугубил ситуацию», — сказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Локощенко.

И ситуация будет становиться только хуже, предупреждают синоптики. Как ни странно, винят в экстремальных снегопадах глобальное потепление. Оно буквально запускает цепную реакцию, усиливая зимние бури, смерчи и цунами.

«И вот это приводит к тому, что у нас осадки становятся несколько реже, чем были раньше, но более интенсивными», — сказал заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский.

Этот снегопад в Москве, парализовавший город, отменивший сотни рейсов и превративший улицы в сугробы, на первый взгляд, кажется возвращением настоящей русской зимы. Но климатологи видят в этом обратную сторону глобального потепления. Россия нагревается быстрее среднего по планете, а циклоны становятся мощнее и непредсказуемее. Результат — не мягкие зимы, а резкие контрасты: от аномальных оттепелей до рекордных снегопадов, как сейчас.

«Со временем зимы в Москве будут становиться еще более теплыми. Тот, кто будет жить после нас, лет через 50-70, будут свидетелями, в основном, бесснежных, так называемых европейских зим, когда осадки будут выпадать, в основном, в виде дождя», — сказал академик РАН Владимир Клименко.

По прогнозам метеорологов, Москву и дальше будет бросать то в жар, то в холод. И с окончанием зимы погодные аномалии в столице не прекратятся. Грядущее лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Но и риски паводков, ливней и ураганов станут выше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.