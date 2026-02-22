Расследование трагедии: почему гибель восьми человек на Байкале не останавливает других туристов от риска

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Случившееся еще раз показало, что Байкал не прощает легкомыслия.

Решение всегда имеет последствия. Порой — трагические. На Байкале расследуют обстоятельства трагедии, в которой погибли семь туристов и их гид. Экскурсионный микроавтобус провалился под лед. Спастись удалось лишь одному человеку. Трагедия произошла у северной оконечности острова Ольхон, что расположен посередине озера. Водитель, он же гид, не заметил трещины во льду. Поездка была нелегальной. Легально на остров Ольхон на автомобиле сейчас не попасть в принципе: единственная официальная переправа все еще не открыта, а туристы едут сотнями — и естественно, спрос рождает предложение.

Трагедия еще раз показала, что Байкал не прощает легкомыслия. Как бы ни притягателен был толстый кристально чистый лед, забывать, что это огромная экосистема, которая живет по своим природным законам, что это заповедное место, священное для коренных народов, — никогда не стоит. Будь ты хоть популярный и заслуженный артист РФ, как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) или ловкий гид-самоучка. Ну а подобные видео с лизанием льда в день, когда в полынью провалились восемь человек… это просто глупость. Корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас работает на Байкале.

Иркутск. Сутки спустя после большой трагедии на Байкале. Под видом туристов мы отправляемся в турфирму, где нам уже заранее сказали, что можно отправиться на Ольхон на «буханке». Теперь это делают не напрямую. Звоним по телефону, нам сразу назначают цену и объясняют: пока здесь проверяющие, на лед придется съезжать из кустов. В остальном — тур не меняется.

Гибель восьми человек действительно никого не остановила. Вот свежие данные: сразу две утонувшие машины только за последние сутки. Пассажиров «лэндкрузера» — женщину и ребенка — полицейские вытащили из воды буквально по дороге от места трагедии.

«Буханка» с туристами из Китая провалилась в огромную полынью. Судя по всему, машина ехала на довольно большой скорости и мгновенно ушла под воду. Спастись удалось только одному пассажиру. Остальные погибли вместе с водителем. Среди них был ребенок.

«Под лед ушла автомашина УАЗ с группой туристов, предварительно состоявшей из восьми человек. Одного из них спасли, местонахождение остальных пассажиров и водителя, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировала старший помощник прокурора Иркутской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Алферова.

Еще три дня назад дирекция автодорог Иркутской области заявляла о том, что они переносят открытие ледовой переправы Куркут — Ольхон из-за динамической трещины, которая, в свою очередь, образовалась из-за неожиданного потепления. Зимник должен был заработать в лучшем случае на следующей неделе, и то специалисты пока не давали точных прогнозов. Но даже сейчас на льду полно туристов.

«Когда едут на „буханке“, не видно мест, где лед разошелся», — говорит туристка Людмила Мякинина.

За рулем утонувшей на Байкале «буханки» был местный житель Николай Доржеев, частный перевозчик, который работал без лицензии. У него была судимость за грабеж и десятки неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Такие частники здесь — распространенная практика.

В регион только в прошлом году приехали больше двух с половиной миллионов туристов. При этом в 2024 году количество зарегистрированных турфирм в Иркутской области было 271. По данным аналитиков, сейчас их не больше трехсот. То есть больше шести с половиной тысяч туристов на одну компанию. В Бурятии официальных турагентов всего 50. То есть уже по 13 с половиной тысяч человек на фирму.

Конечно, только легальные гиды справиться с таким потоком не могут. К тому же, клиентов привлекают низкой ценой. Если поездка по достопримечательностям Ольхона на судне на воздушной подушке обойдется от пяти тысяч рублей на человека, то одно место в «буханке» стоит в два раза дешевле, еще и обедом накормят. Ну и наконец: штраф за выезд на лед — тоже как раз пять тысяч рублей. То есть всего два пассажира его окупают.

«Нас наняли, мы выполняем то, что нас попросили работать. Конечно, не буду больше так делать. Обещаю… Больше так никогда не буду делать», — сказала гид.

В распоряжении 5-tv.ru — кадры рейда по нелегальному выезду на лед, совершенного год назад. Тогда полиция составила 654 протокола за один день. Большая их часть — это как раз такие «буханки».

Рейд показательный, в нем участвовали сразу несколько ведомств. Но потом они уехали в Иркутск — и снова Байкал остался без присмотра.

Для примера: буквально за пару дней до трагедии, местное МВД пообещало выставить пост на закрытой ледовой переправе. Впрочем, и один пост не поможет... Если посмотреть на берег Байкала, он весь в следах шин.

Сейчас передвигаться по льду можно на специальной лодке на воздушной подушке. Если автомобиль проломит лед, он сразу пойдет ко дну. Такая техника останется на плаву.

От недостатка контроля растут предложения смертельно опасного экстрима. Туристам предлагают сплав на льдине — когда они будут просто дрейфовать под небольшим присмотром, катание на коньках с доставкой до точки на теплом авто. Конечно же, ледяной дрифт и главное народное развлечение — перепрыгивание со льдины на льдину на машине. Но заканчивается это плохо.

Ну и конечно, вот такими кадрами с Байкала буквально переполнен китайский TikTok. Поездки на «буханке» с ветерком, фотографии утесов Ольхона и бескрайней снежной пустыни до горизонта.

За прошлый год только в Иркутскую область приехали 175 тысяч туристов из Китая. Еще больше туристов российских, и все они, не понимая, насколько это опасно, приезжают к Байкалу и натыкаются на очередного «буханщика», который всего за пять тысяч готов показать кристальный лед и бескрайние снега.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.