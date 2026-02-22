Фото, видео: www.globallookpress.com/Sascha Steinach; 5-tv.ru

Обещанный еще в прошлом году и так ожидаемый в Киеве кредит на 90 миллиардов евро от ЕС все еще не поступил — очень долгие согласования. Формально — из-за Венгрии, но, поверьте, и многие другие страны не спешат раскошелиться. Самим не хватает.

Германия, которая вкладывается больше всех, постепенно скатывается в пучину банкротств и сокращений. Газета Die Zeit сообщила: в металлургии грядет сокращение 30 тысяч рабочих мест. В основном, в Баварии. Что логично: сначала там притормозили конвейеры автогигантов — теперь идет металлургия. Bosch планирует уволить до 20 тысяч человек. Deutsche Bahn Cargo (грузовые ж/д перевозки. — Прим. ред.) — 6000 мест.

Каждая третья компания Германии планирует увольнения в этом году, а в промышленности — почти каждая вторая. В чем причина? В ошибках правительства, может быть? Нет, кто в этом признается? Власть плохая? Нет, люди плохие. Мало немцы работают, посетовал тут канцлер. Недостаточно. Но о продлении трудового дня не заикнулся.

Я думаю, немцам будет интересно узнать, что уже с апреля в России заработает новая структура — «Агентство по привлечению иностранных талантов в Россию». Это «единое окно» для высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, которые разделяют традиционные российские ценности, уважают культуру и готовы внести вклад в экономику, науку, технологии или образование. Агентство будет помогать с документами, переездом, адаптацией и трудоустройством — бесплатно. Можно по одному приезжать, можно с семьями. Есть ограничения — набор в определенные отрасли и по критериям полезности. Гастарбайтеры не подходят.

Алло, мы ищем таланты! Или лучше сказать на языке потенциальных репатриантов: «Hallo, wir suchen talente!»

Агентство будет создано под крылом Агентства стратегических инициатив — как раз на заседании наблюдательного совета с президентом обсуждали приглашение талантливых иностранцев.

«Речь о людях, которые обладают особо востребованными профессиями и знаниями, способные внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, имеют достижения в сфере спорта, творческих индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, в учебе и, конечно, в области научно-технологического развития», — отметил Владимир Путин.

Просто как иллюстрация того, как Германия живет без российского газа и куда катится главный промышленный гигант Евросоюза… Две недели не могли закачать газ из-за льда на Балтике. Не история, а анекдот, да и только.

Итак, после того как были взорваны «Северные потоки», Германия вынуждена была перейти на прием СПГ, то есть сжиженного газа, и понастроила приемные терминалы. Но как это выглядело: пригоняли огромный газовоз и ставили его на прикол у пирса. Нас интересует в этом плане терминал в Мукране, поскольку он самый близкий к точке входа бывших российских газопроводов.

И вот неожиданно в конце января на Балтике наступила зима — тогда и у нас стояли приличные морозы. И выход в море из порта замерз вместе с газовозом, который там тогда стоял на разгрузке. Думали, может, оттает… Не таяло. Подошел еще один газовоз и встал на рейде. Вызвали ледокол. Ну как ледокол — они его так называют, на самом деле это судно-чистильщик, используемое, когда нефть разливается. Но может и прибрежный лед колоть. Его перегнали из другого моря. Он пришел, пробился в порт, вывел первый газовоз и… сломался. А ведь, как уверяло немецкое ведомство водных путей, это «самое мощное судно в его распоряжении».

Чистильщик развернулся и пошел чиниться. Газовоз на рейде, Германия не получает СПГ через этот терминал с начала года. Стали срочно искать, что есть под рукой. Нашли буксир. А он в длину меньше, чем газовоз в ширину. Это как лопатой чистить взлетную полосу. Подтянули еще какие-то вспомогательные суда и всей гурьбой затащили газовоз в Мукран.

Вот так. Самая мощная экономика ЕС! Страна, которая славится станками, автомобилями, танками. И все, что нашлось, — буксир размером с речной трамвайчик, чтобы не остаться без газа. Вот так.

Есть еще один милый нюанс в этом деле. В порту Мукран у нас был склад. И два российских, даже не ледокола, а многофункциональных судна челночили между причалом и трубоукладчиками в открытом море. И никаких пробок зимой и близко не было. В общем, немцам есть с чем сравнить. И всплакнуть.

Терминал в Мукране и так-то не взлетел. Его проектная мощность — 13,5 миллиарда кубометров газа в год. А за 2024 год, например, он закачал лишь 10%. Так что наполовину терминал уже разобрали — за ненадобностью. А тут лед, зимой…

Запасы газовых хранилищ Германии впервые опустились ниже 25%, исторический минимум. Выбор не большой: либо строить ледоколы — это долго и дорого, либо мириться с Россией. На это Мерц не пойдет. Ну либо надеяться на глобальное потепление.

